ГАИ сказало, как получить красивый номер в Беларуси

В ГАИ рассказали белорусам, как можно получить красивый номер на авто, сообщает агентство «Минск-Новости».
Ранее в ГАИ объяснили, что в Минске заканчиваются регистрационные знаки для автомобилей под цифрой «7», на место которых придет «новый регион» уже с цифрой «8».
Желание получить красивый номер с восьмеркой в столице вызвало ажиотаж. В ГАИ рассказали, что сейчас этот тип регистрационных знаков уже присваивается на общих основаниях. Проблем или перебоев с их поступлениями нет, выдают их на общих основаниях. Но еще у водителей есть возможность купить красивую комбинацию цифр по серии за 10 базовых величин (420 белорусских рублей в апреле 2025-го). При желании купить номер вне серии заплатить нужно будет уже 60 базовых величин (2520 белорусских рублей).
— Это является нашей внебюджетной деятельностью. Подойти по данному вопросу можно в любой из филиалов, — прокомментировал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.
К слову, успевшие купить красивые сочетания цифр белорусы, уже перепродают номера в интернете по более высоким ценам.
Ранее глава ГАИ МВД Ротченков сказал, что общие номерные знаки без привязки к региону могут появиться в Беларуси: «Три цифры и четыре буквы».
Тем временем вертолеты МЧС сбросили 77 тонн воды на крупный лесной пожар под Столином.