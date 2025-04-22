ГАИ сказало, как получить красивый номер в Беларуси

Желание получить красивый номер с восьмеркой в столице вызвало ажиотаж. В ГАИ рассказали, что сейчас этот тип регистрационных знаков уже присваивается на общих основаниях. Проблем или перебоев с их поступлениями нет, выдают их на общих основаниях. Но еще у водителей есть возможность купить красивую комбинацию цифр по серии за 10 базовых величин (420 белорусских рублей в апреле 2025-го). При желании купить номер вне серии заплатить нужно будет уже 60 базовых величин (2520 белорусских рублей).