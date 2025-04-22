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В Воронежской области для выпускников колледжей изменятся правила поступления в вузы

Теперь они могут попасть в университет без ЕГЭ только по той специальности, которую получили в колледже.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области, как и по всей стране, изменятся правила поступления в вузы для выпускников колледжей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Раньше после колледжа можно было попасть в вуз на любую программу без ЕГЭ. Достаточно было пройти внутренние вступительные испытания. Их разрабатывал каждый университет по своей специфике.

Теперь же поступить в вуз без ЕГЭ можно только по той же специальности, которую получили в колледже. В случае, если абитуриент решит сменить направление, ему нужно будет сдавать единые государственные экзамены.

Этим нововведением власти пытаются достичь повышения уровня подготовки, которое более вероятно при непрерывном обучении по своему профилю.

Новшества вступят в силу с 1 сентября 2025 года.