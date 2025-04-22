Детские пособия в Приморье выплатят раньше обычного

Приморские семьи получат федеральные пособия на детей за апрель раньше обычного. Выплаты начнут поступать на банковские счета уже 29 апреля. Это связано с майскими праздниками — стандартные даты перечислений выпадают на нерабочие дни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.
Речь идёт о едином пособии, выплатах по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплатах на первого ребёнка до трёх лет и пособии на детей мобилизованных или призывников. Работающим родителям в Приморье пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет перечислят 6 мая.
Как пояснила руководитель регионального отделения Социального фонда Александра Вовченко, досрочная отправка выплат обеспечит получение средств в удобное время. «Почта России» доставит пособия согласно графику работы отделений.
Отмечается, что выплаты из материнского капитала поступят по стандартному графику — 5 мая. Майские пособия будут начислены в июне.