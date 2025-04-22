Детские пособия в Приморье выплатят раньше обычного

Речь идёт о едином пособии, выплатах по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплатах на первого ребёнка до трёх лет и пособии на детей мобилизованных или призывников. Работающим родителям в Приморье пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет перечислят 6 мая.