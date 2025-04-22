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Комментатор Генич рассказал, за что игрок «Акрона» Дзюба обиделся на Слуцкого

Все произошло при записи одного из шоу.

Все произошло при записи одного из шоу (18+). В нем участвовали Константин Генич, Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.

До этого комментатор и форвард «Акрона» были в ссоре. Разругались в 2021 году из-за спора на голы Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

«Слуцкий пытался нас помирить. Это было связано с его днем рождения. Там с Артемом пересеклись уже людьми, которые не общаются. Попили коктейли, Дзюба в очень язвительной манере меня унижал при супруге», — объяснил Генич.

После пересеклись на записи одного из шоу. Туда его пригласил все тот же Леонид Слуцкий.

«Сказал, что это не лучший эфир для примирения, Артем в троллинге и унижениях чувствует себя комфортно. Но Леонид Викторович сработал как бог. Обычно говорили вдвоем, а тут оставил нас один на один, специально замолчав. Выяснили отношения. Помирить не вышло. Дзюба на него очень обиделся: “Что ты молчишь? Ты меня подставил!”» — приводит слова Константина Генича «Спорт24».

Недавно замгендиректора самарских «Крыльев» Руслан Пименов сказал, что Иван Сергеев на две головы сильнее 36-летнего форварда «Акрона».

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