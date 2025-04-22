Комментатор Генич рассказал, за что игрок «Акрона» Дзюба обиделся на Слуцкого

«Сказал, что это не лучший эфир для примирения, Артем в троллинге и унижениях чувствует себя комфортно. Но Леонид Викторович сработал как бог. Обычно говорили вдвоем, а тут оставил нас один на один, специально замолчав. Выяснили отношения. Помирить не вышло. Дзюба на него очень обиделся: “Что ты молчишь? Ты меня подставил!”» — приводит слова Константина Генича «Спорт24».