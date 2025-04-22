В Ростове суд продлил арест экс-замгубернатора Виталия Кушнарева

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева до 3 октября 2025 года. Об этом сообщили в ТАСС.
Напомним, что бывший чиновник обвиняется в получении взяток и незаконном хранении оружия.
Также стало известно, что суд отказал защите в проведении закрытого процесса. Сам подсудимый отказался комментировать предъявленные обвинения. Кроме того, арестовано имущество подсудимого для возможного возмещения ущерба. Следующее заседание назначено на 5 мая.
Ранее стало известно, что в Ростове вынесли приговор бывшему министру ЖКХ региона.