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В Ростове суд продлил арест экс-замгубернатора Виталия Кушнарева

Экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева оставят под стражей до 3 октября текущего года.
Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева до 3 октября 2025 года. Об этом сообщили в ТАСС.

Напомним, что бывший чиновник обвиняется в получении взяток и незаконном хранении оружия.

Также стало известно, что суд отказал защите в проведении закрытого процесса. Сам подсудимый отказался комментировать предъявленные обвинения. Кроме того, арестовано имущество подсудимого для возможного возмещения ущерба. Следующее заседание назначено на 5 мая.

Ранее стало известно, что в Ростове вынесли приговор бывшему министру ЖКХ региона.