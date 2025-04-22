В Самаре отключат светофор на пересечении Московского шоссе и ул. Жигулевской

Он перестанет работать с 10:00. Об этом автолюбителей предупредили представители регионального Минтранса в своем телеграм-канале во вторник утром.
Светофор временно отключат на пересечении Московского шоссе и улицы Жигулевской в Промышленном районе столицы губернии. Такие меры примут из-за ремонтных работ.
«Просим руководствоваться требованиями дорожных знаков и по возможности выбирать альтернативные пути объезда», — заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог 63-го региона.
Также в Самаре до 30 апреля перекрыли участок улицы Вилоновской.
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