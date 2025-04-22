Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре отключат светофор на пересечении Московского шоссе и ул. Жигулевской

Он перестанет работать с 10:00 из-за ремонтных работ.

Он перестанет работать с 10:00. Об этом автолюбителей предупредили представители регионального Минтранса в своем телеграм-канале во вторник утром.

Светофор временно отключат на пересечении Московского шоссе и улицы Жигулевской в Промышленном районе столицы губернии. Такие меры примут из-за ремонтных работ.

«Просим руководствоваться требованиями дорожных знаков и по возможности выбирать альтернативные пути объезда», — заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог 63-го региона.

Также в Самаре до 30 апреля перекрыли участок улицы Вилоновской.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!