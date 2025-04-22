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Жителей Таганрога предупредили о трехдневном ограничении подачи воды

С 22 по 24 апреля: таганрожцам стоит готовиться к перебоям с водой.

Источник: Комсомольская правда

Таганрогский водоканал предупредил жителей о временном ограничении водоснабжения с 22 по 24 апреля. Причина — масштабные ремонтные работы на техническом водоводе. Об этом сообщили в местном водоканале.

Ремонт проведут на четырех участках. Затронуты села Самбек, Приморка и хутор Недвиговка. На участках будут работать 28 специалистов и 12 единиц техники.

Подача воды на очистные сооружения будет ограничена. Возможны перебои в холодном водоснабжении города. Отметим, что местным жителям необходимо заранее запастись водой.