Жителей Таганрога предупредили о трехдневном ограничении подачи воды

Таганрогский водоканал предупредил жителей о временном ограничении водоснабжения с 22 по 24 апреля. Причина — масштабные ремонтные работы на техническом водоводе. Об этом сообщили в местном водоканале.
Ремонт проведут на четырех участках. Затронуты села Самбек, Приморка и хутор Недвиговка. На участках будут работать 28 специалистов и 12 единиц техники.
Подача воды на очистные сооружения будет ограничена. Возможны перебои в холодном водоснабжении города. Отметим, что местным жителям необходимо заранее запастись водой.