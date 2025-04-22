Лукашенко обратился к белорусским судмедэкспертам, сказав о доверии

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам Госкомитета судебных экспертиз, сообщила пресс-служба президента.
Так, 22 апреля белорусским лидером были направлены белорусским судмедэкспертам поздравления с профессиональным праздников. В День судебного эксперта Лукашенко обратил внимание на то, что ГКСЭ сегодня успешно решаются уникальные и сложные задачи в защите прав граждан, интересов общества и государства. Также он поблагодарил сотрудников комитета за ежедневный кропотливый труд, высокий профессионализм, честь и верность принципам законности, объективности и справедливости. Кроме того, президент сказал о создании атмосферы доверия к правоохранительным органам — одной из важнейших стратегических задач обеспечения нацбезопасности.
— Содействуя в судопроизводстве принятию беспристрастных и взвешенных решений, вы создаете в обществе атмосферу доверия к органам правопорядка и уверенности людей в собственной защищенности, — говорится в поздравлении.
В заключение Александр Лукашенко с уверенность сказал о том, что ГКСЭ будет продолжать расширять экспертные возможности в борьбе с преступностью для безопасного и созидательного развития Беларуси. Подчеркнув, что для этих целей будут внедряться передовой опыт, качественно усиливаться подготовка личного состава, совершенствоваться научно-методическая и материальная базы.
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