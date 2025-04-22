Лукашенко обратился к белорусским судмедэкспертам, сказав о доверии

Так, 22 апреля белорусским лидером были направлены белорусским судмедэкспертам поздравления с профессиональным праздников. В День судебного эксперта Лукашенко обратил внимание на то, что ГКСЭ сегодня успешно решаются уникальные и сложные задачи в защите прав граждан, интересов общества и государства. Также он поблагодарил сотрудников комитета за ежедневный кропотливый труд, высокий профессионализм, честь и верность принципам законности, объективности и справедливости. Кроме того, президент сказал о создании атмосферы доверия к правоохранительным органам — одной из важнейших стратегических задач обеспечения нацбезопасности.