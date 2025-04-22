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Умер Зураб Церетели

Умер художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год. О смерти скульптора сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Источник: РИА "Новости"

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — рассказал Шагулашвили «Интерфаксу», не приведя подробностей. Он добавил, что решение о прощании и похоронах примут позднее.

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