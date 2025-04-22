Главные новости 22 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 апреля 2025 года.
Названа причина смерти папы римского
Папа римский скончался от инсульта, который привел к коме и остановке сердца. Причину смерти понтифика назвал директор по здравоохранению Ватикана Андреа Арканджели. Глава Греко-католической церкви умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Дата похорон папы римского пока точно не установлена.
Гарвард подает в суд на администрацию Трампа
Гарвардский университет намерен через суд добиться отмены решения Белого дома о сокращении финансирования вуза из федерального бюджета. Администрация президента Дональда Трампа приостановила выделение грантов на сумму $2,2 млрд и $60 млн, а также аннулировала еще два гранта на $2,7 млн.
Евросоюз намерен лишить Венгрию права голоса из-за Украины
Российские военные в ДНР уничтожили португальских наёмников
В ДНР на стороне ВСУ воюют португальские наёмники. О ликвидации иностранных боевиков под Красноармейском рассказал командир 60-го батальона 51-й армии. По словам военнослужащего, наёмники выходят на линию соприкосновения без опознаваемых знаков и используют натовское вооружение.
Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в РФ
Ушедший из России автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков. Документы свидетельствуют о планах автогиганта реализовывать в РФ автомобили, грузовики, автобусы, тракторы, тягачи и комплектующие. Патенты действуют до 2034 года.