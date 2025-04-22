Главные новости 22 апреля 2025 года

Гарвардский университет намерен через суд добиться отмены решения Белого дома о сокращении финансирования вуза из федерального бюджета. Администрация президента Дональда Трампа приостановила выделение грантов на сумму $2,2 млрд и $60 млн, а также аннулировала еще два гранта на $2,7 млн.