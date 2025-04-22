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Главные новости 22 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 22 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 апреля 2025 года.

Названа причина смерти папы римского

Источник: AP 2024

Папа римский скончался от инсульта, который привел к коме и остановке сердца. Причину смерти понтифика назвал директор по здравоохранению Ватикана Андреа Арканджели. Глава Греко-католической церкви умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Дата похорон папы римского пока точно не установлена.

Гарвард подает в суд на администрацию Трампа

Источник: AP 2024

Гарвардский университет намерен через суд добиться отмены решения Белого дома о сокращении финансирования вуза из федерального бюджета. Администрация президента Дональда Трампа приостановила выделение грантов на сумму $2,2 млрд и $60 млн, а также аннулировала еще два гранта на $2,7 млн.

Евросоюз намерен лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Источник: Reuters

Страны ЕС планируют ограничить право Венгрии на участие в голосованиях при принятии решений. Причиной стали постоянные блокировки венгерскими представителями инициатив о поддержке Украины и ее вступлении в ЕС. Для лишения Венгрии права голоса потребуется единогласное решение 26 стран.

Российские военные в ДНР уничтожили португальских наёмников

Источник: MoD Crown Copyright

В ДНР на стороне ВСУ воюют португальские наёмники. О ликвидации иностранных боевиков под Красноармейском рассказал командир 60-го батальона 51-й армии. По словам военнослужащего, наёмники выходят на линию соприкосновения без опознаваемых знаков и используют натовское вооружение.

Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в РФ

Источник: Reuters

Ушедший из России автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков. Документы свидетельствуют о планах автогиганта реализовывать в РФ автомобили, грузовики, автобусы, тракторы, тягачи и комплектующие. Патенты действуют до 2034 года.