Запасайтесь водой: В Кишинёве и пригородах отключают водоснабжение — рассказываем, кому не повезло

Некоторые столичные потребители останутся завтра без воды в кране.
Публикуем список адресов:
Так, с 08:50 до 13:00 отключения возможны по адресам:
Грэдинарилор, 21, 21/2; Г. Уреке, 4.
С 09:00 до 21:00 воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам и улицам:
М. Костин, 12−26 (в том числе с дробью), Н. Димо, 21 (в том числе с дробью), Каля Орхеюлуй, Г. Мадан, Путней, Поштей, Дойна, Подгоренилор, Барьера Орхей, А. Лупан, В. Комаров, В. Бадиу, Язулуй, Чевкарь, Молдовица, К. Брынковяну, Гратиешть, Соколень, пер. Студенческий, Кишинэу, 3.
С 09:00 до 17:00 работы будут проводиться в Гратиештах, а также на улице Алба-Юлия.
С 09:00 до 20:00 воды не будет и по многим улицам в Дурлештах:
В. Лупу; Хыртоапе; Л. Дамиан; М. Садовяну; Улица Ливезилор; Чишмелелор, 7, 9; Кавказ — 1−35, 2−46; Штефан Вода; А. Маринеску; К. Брынковяну; Г. Кошбук; Б. Главан; Джунимии.
Потребителей призывают обеспечить запасы на время отключений.