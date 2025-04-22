Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запасайтесь водой: В Кишинёве и пригородах отключают водоснабжение — рассказываем, кому не повезло

Где в Кишинёве не будет воды во вторник, 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые столичные потребители останутся завтра без воды в кране.

Публикуем список адресов:

Так, с 08:50 до 13:00 отключения возможны по адресам:

Грэдинарилор, 21, 21/2; Г. Уреке, 4.

С 09:00 до 21:00 воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам и улицам:

М. Костин, 12−26 (в том числе с дробью), Н. Димо, 21 (в том числе с дробью), Каля Орхеюлуй, Г. Мадан, Путней, Поштей, Дойна, Подгоренилор, Барьера Орхей, А. Лупан, В. Комаров, В. Бадиу, Язулуй, Чевкарь, Молдовица, К. Брынковяну, Гратиешть, Соколень, пер. Студенческий, Кишинэу, 3.

С 09:00 до 17:00 работы будут проводиться в Гратиештах, а также на улице Алба-Юлия.

С 09:00 до 20:00 воды не будет и по многим улицам в Дурлештах:

В. Лупу; Хыртоапе; Л. Дамиан; М. Садовяну; Улица Ливезилор; Чишмелелор, 7, 9; Кавказ — 1−35, 2−46; Штефан Вода; А. Маринеску; К. Брынковяну; Г. Кошбук; Б. Главан; Джунимии.

Потребителей призывают обеспечить запасы на время отключений.