Запасайтесь водой: В Кишинёве и пригородах отключают водоснабжение — рассказываем, кому не повезло

М. Костин, 12−26 (в том числе с дробью), Н. Димо, 21 (в том числе с дробью), Каля Орхеюлуй, Г. Мадан, Путней, Поштей, Дойна, Подгоренилор, Барьера Орхей, А. Лупан, В. Комаров, В. Бадиу, Язулуй, Чевкарь, Молдовица, К. Брынковяну, Гратиешть, Соколень, пер. Студенческий, Кишинэу, 3.