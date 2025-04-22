Самарского кота Сусанина заморозили в азоте, чтобы когда-нибудь воскресить

Одного из пушистых жителей областной столицы заморозили заживо.
Речь идет о коте Сусанине, которого поместили в жидкий азот. Кота решили крионировать из-за старости. Когда появятся технологии, способные разморозить животное с сохранением жизненных показателей, его обязательно воскресят.
Стало известно, что многие любители животных предпочитают проводить подобную процедуру, чтобы когда-нибудь воссоединиться с любимым питомцем.
Стоимость такой необычной процедуры до 40 тысяч евро, пишет 63.ru.
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