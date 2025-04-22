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Главу новосибирского МБУ привлекли к ответственности за трудоустройство брата

Директор не сообщил, что его родной брат находится у него в прямом подчинении.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Чановского района Новосибирской области выявила конфликт интересов в местном муниципальном бюджетном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Директор учреждения не сообщил о том, что его родной брат находится у него в прямом подчинении, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство, — добавили в пресс-службе.

После вмешательства прокуратуры трудовые отношения с братом директора были прекращены, а сам директор привлечен к дисциплинарной ответственности.