Главу новосибирского МБУ привлекли к ответственности за трудоустройство брата

Прокуратура Чановского района Новосибирской области выявила конфликт интересов в местном муниципальном бюджетном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Директор учреждения не сообщил о том, что его родной брат находится у него в прямом подчинении, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство, — добавили в пресс-службе.
После вмешательства прокуратуры трудовые отношения с братом директора были прекращены, а сам директор привлечен к дисциплинарной ответственности.