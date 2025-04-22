В Перми подрядчик оштрафован за хищение бюджетных средств при ремонте муниципальной дороги

900 тысяч рублей уголовного штрафа взыскали судебные приставы с пермяка, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.
Ранее директор коммерческой организации был признан виновным в хищении 3 млн 800 тысяч рублей бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной дороги в Гремячинском округе. В ходе следствия было установлено, что по его указанию рабочими бригадами проводились работы с использованием дешевых строительных материалов. Вместо предусмотренного техническим заданием щебня подрядчик использовал неизвестную горную породу из прилегающего к дороге карьера.
Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде уголовного штрафа в размере 900 тыс. рублей. Осужденный пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но Пермский краевой суд оставил его без изменения.
Исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа было возбуждено в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был предупрежден о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок для добровольного исполнения судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания. Предупреждению он не внял, в связи с чем был подвергнут штрафной санкции в виде исполнительского сбора, составившего 60 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства установил запрет на регистрационные действия с квартирой должника, арестовал его счета в банках и обратил взыскание на получаемую им заработную плату. В результате проведенной работы уголовный штраф был взыскан в полном объеме.