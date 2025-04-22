В Перми подрядчик оштрафован за хищение бюджетных средств при ремонте муниципальной дороги

Исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа было возбуждено в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был предупрежден о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок для добровольного исполнения судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания. Предупреждению он не внял, в связи с чем был подвергнут штрафной санкции в виде исполнительского сбора, составившего 60 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства установил запрет на регистрационные действия с квартирой должника, арестовал его счета в банках и обратил взыскание на получаемую им заработную плату. В результате проведенной работы уголовный штраф был взыскан в полном объеме.