Елена Дячук: «Работу по национальным проектам продолжим»

В 2019—2024 годах Омск участвовал в реализации восьми национальных и 19 федеральных проектах. О ключевых итогах рассказала заместитель мэра, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.
Объекты образования, жилье и дороги.
По национальным проектам «Демография» и «Образование» в Омске ремонтировались и строились новые детские сады и школы.
— Было построено 11 детских садов, — напомнила заместитель мэра. — Также был проведен ремонт в действующих детских садах, благодаря чему открылась 71 ясельная группа на 1435 мест.
В декабре 2020 года была построена первая в регионе школа на 1122 места в микрорайоне Амурский-2. В 2024 году — вторая школа на проспекте Космическом. На базе школ и гимназий в Омске было создано шесть технопарков «Кванториум» и два IT-клуба.
За шесть лет в городе отремонтирована 101 дорога общей площадью 1,7 млн кв. метров. Построены две новых: по улицам Дианова и Щербанева. Проведена реконструкция еще трех: улицы Лукашевича, Крупской и участка по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт. Впервые был капитально отремонтирован Ленинградский мост со строительством развязки по улице 3-я Островская. На 146 единиц пополнился городской автопарк, а на улицах города появилось 59 светофоров и девять камер фотовидеофиксации.
Одним из самых востребованных у горожан стал проект «Жилье и городская среда». В целом за шесть лет в Омске преобразились 227 дворовых площадок и 112 общественных пространств. Из аварийного жилья в новые квартиры переехали 2938 человек. Для переселенцев построен дом по улице 1-я Ленинградская. По улице 3-я Островская появилась объездная дорога, завершена реконструкция первого этапа дороги по улице Шаронова, с 2022 года ведется реконструкция бульвара Архитекторов.
Новый цикл нацпроектов.
С этого года в России начался очередной этап реализации нацпроектов, рассчитанный на 2025−2030 годы. Как сообщила Елена Дячук, основные направления работы сохранились, трансформировавшись в новые национальные проекты. В целом правительством России утверждено 19 нацпроектов. Город Омск принимает участие в четырех.
— Может возникнуть вопрос: почему так мало? Участие в нацпроекте подразумевает софинасирование из областного и муниципального бюджетов. Поэтому исходя из того объема средств, который мы можем себе позволить, мы заявляемся на те или иные мероприятия. Администрация города совместно с правительством региона в постоянном режиме проводит анализ возможности участия во всех актуальных для нас национальных и федеральных проектах. Так что перечень мероприятий будет расширяться, — пояснила Елена Дячук.
Ближайшие планы по важнейшим направлениям уже определены. В рамках нацпроекта «Семья» продолжатся мероприятия по поддержке семей, развитию инфраструктуры дошкольного образования и культуры. Предусмотрено возобновление работ по строительству детского сада на 310 мест по улице Завертяева, начат капитальный ремонт сада № 87 в Ленинском округе, планируется создание еще одной модельной библиотеки.
Нацпроект «Молодежь и дети» стал продолжением проекта «Образование». В Омске будет завершен ремонт 15 школ и молодежного центра.
500 млн — на замену тепловых сетей.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» объединил мероприятия нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Продолжатся мероприятия по расселению граждан, капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ, будет завершена реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов и ремонт еще пяти дорог. В планах также благоустройство общественных территорий.
«Важно, что в рамках этого нацпроекта впервые выделяются средства на модернизацию коммунальной структуры. Около 500 млн рублей будет направлено на замену тепловых сетей на 11 участках АО “Тепловая компания”, — рассказала Елена Дячук.
В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Омске продолжится выплата компенсации затрат на газификацию собственникам частных домов.