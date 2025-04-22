Елена Дячук: «Работу по национальным проектам продолжим»

— Может возникнуть вопрос: почему так мало? Участие в нацпроекте подразумевает софинасирование из областного и муниципального бюджетов. Поэтому исходя из того объема средств, который мы можем себе позволить, мы заявляемся на те или иные мероприятия. Администрация города совместно с правительством региона в постоянном режиме проводит анализ возможности участия во всех актуальных для нас национальных и федеральных проектах. Так что перечень мероприятий будет расширяться, — пояснила Елена Дячук.