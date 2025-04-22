Почти 600 бесплатных автобусов до мемориальных комплексов будет работать в Москве на Красную горку

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем дополнительно перевозить пассажиров в основные дни пасхальных праздников. В Красную горку выпустим более 590 автобусов и электробусов на специальные бесплатные маршруты до 14 мемориальных комплексов. На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже разместили временную навигацию для удобства пассажиров. Также сориентироваться помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые дежурят в метро», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.