Почти 600 бесплатных автобусов до мемориальных комплексов будет работать в Москве на Красную горку

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем дополнительно перевозить пассажиров в основные дни пасхальных праздников. В Красную горку выпустим более 590 автобусов и электробусов на специальные бесплатные маршруты до 14 мемориальных комплексов. На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже разместили временную навигацию для удобства пассажиров. Также сориентироваться помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые дежурят в метро», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В ведомстве добавили, что создана специальная страница на Едином транспортном портале, где можно найти нужный маршрут до кладбища.
Уточняется, что в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Помимо этого, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Так, он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.