Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла Прикамья выплаты к 80-й годовщине Победы

В апреле Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их получат 150 000 человек по всей стране. В Пермском крае выплаты получат 2 323 человека: 641 выплату почтальоны доставят на дом ветеранам войны и ещё 1 682 выплаты — труженикам тыла.
Почтальоны доставят единовременные денежные выплаты непосредственно получателям. Согласно Указу президента Российской Федерации, сумма зависит от категории получателей. По 80 000 ₽ выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны; по 55 000 ₽ — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Помимо этого, людей, переживших тяготы войны, поддержат и региональные власти.