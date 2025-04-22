Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла Прикамья выплаты к 80-й годовщине Победы

В апреле Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их получат 150 000 человек по всей стране. В Пермском крае выплаты получат 2 323 человека: 641 выплату почтальоны доставят на дом ветеранам войны и ещё 1 682 выплаты — труженикам тыла.