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В Красную книгу Самарской области добавят 11 новых видов растений и 15 животных

В Самарской области обновят региональную Красную книгу.

В Самарской области обновят региональную Красную книгу. Учёные предложили включить в неё 11 новых видов растений и 15 животных, а исключить — по 3 вида.

На заседании комиссии при минприроды региона обсудили изменения в списке редких и исчезающих видов. Сейчас в Красной книге — 568 видов, но некоторые из них резко сокращают популяцию, например, серая неясыть, кобчик и черника. Другие, как степная пищуха, расширяют ареал, но пока остаются под охраной.

По словам биолога Галины Лебедевой, такие птицы, как кваква и шилоклювка, страдают от браконьерства и разрушения мест гнездования. Для защиты редких видов в регионе увеличат площадь особо охраняемых территорий до 100 тыс. га к 2030 году.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новое издание Красной книги выйдет в 2027—2029 годах.

Ранее мы писали, что в областной столице пройдет экспедиция по центру города для создания в пяти дворах арт-объектов. Организаторы — «Том Сойер Фест» и арт-резиденция Третьяковки «Художник +».

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