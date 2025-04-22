В Красную книгу Самарской области добавят 11 новых видов растений и 15 животных

На заседании комиссии при минприроды региона обсудили изменения в списке редких и исчезающих видов. Сейчас в Красной книге — 568 видов, но некоторые из них резко сокращают популяцию, например, серая неясыть, кобчик и черника. Другие, как степная пищуха, расширяют ареал, но пока остаются под охраной.