В Уфе урологи удалили у пациентки гигантскую опухоль вместе с почкой.

Опухоль представляла серьезную угрозу из-за своего размера и близости к аорте — главному сосуду организма. Операция в таких условиях была крайне сложной и рискованной, так как любое неосторожное движение могло привести к повреждению аорты. Пациентке сделали экстренную лапаротомию с ревизией забрюшинного пространства. Из-за высокого риска кровотечения бригада урологов приняла решение удалить гигантскую опухоль вместе с почкой. Операция прошла успешно, и пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.