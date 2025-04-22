В Уфе урологи удалили у пациентки гигантскую опухоль вместе с почкой.

Врачи клинической больницы скорой медпомощи Уфы провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли у 62-летней пациентки. Как рассказали в пресс-службе минздрава РБ, женщину экстренно доставили в урологическое отделение с сильными болями в левой поясничной области. При обследовании врачи обнаружили ангиомиолипому левой почки размером 10 на 12 см, которая занимала ⅔ объема почки и была окружена гематомой.
Опухоль представляла серьезную угрозу из-за своего размера и близости к аорте — главному сосуду организма. Операция в таких условиях была крайне сложной и рискованной, так как любое неосторожное движение могло привести к повреждению аорты. Пациентке сделали экстренную лапаротомию с ревизией забрюшинного пространства. Из-за высокого риска кровотечения бригада урологов приняла решение удалить гигантскую опухоль вместе с почкой. Операция прошла успешно, и пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
По данным министерства, ангиомиолипома — это доброкачественное образование, которое может долгое время не проявлять себя. Поэтому важно следить за своим состоянием и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы избежать подобных жизнеугрожающих ситуаций.