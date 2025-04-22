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Названа причина отключения воды в ряде домов Вахитовского района Казани

Воду в ряде домов Вахитовского района Казани отключили из-за аварии на станции электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе МУП Водоканал.

Источник: ИА Татар-информ

«Произошло аварийное отключение электроэнергии со стороны Казанских электрических сетей на насосной станции, от которой осуществляется водоснабжение в части домов Вахитовского района, отсутствие воды связано с этим», — ответили в группе предприятия.

Точные сроки устранения неполадок и период отключения назвать в пресс-службе не смогли. Однако ремонтные работы уже стартовали.

«Специалисты Водоканала переключили насосное оборудование на резервное питание, и сейчас идет постепенное заполнение водопроводных сетей для выхода в рабочий режим», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Судя по сообщениям жителей, под отключение попали дома по адресам:

ул. Товарищеская, 34;

ул. Красной Позиции, 39;

ул. Шмидта, 37;

ул. Большая Красная;

ул. Муштари;

ул. Гоголя;

ул. Горького;

ул. Рабочей молодежи;

ул. Масгута Латыпова;

ул. Калинина;

ул. Ершова;

ул. Галактионова, 6;

ул. Чехова;

ул. Волкова, 77.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Водоканала», воду уже включили. Водоснабжение было восстановлено в 9:07 мск.

«На данный момент насосы вошли в рабочий режим, водоснабжение в полном объеме восстановлено», — ответили в пресс-службе.