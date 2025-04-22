Названа причина отключения воды в ряде домов Вахитовского района Казани

«Произошло аварийное отключение электроэнергии со стороны Казанских электрических сетей на насосной станции, от которой осуществляется водоснабжение в части домов Вахитовского района, отсутствие воды связано с этим», — ответили в группе предприятия.
Точные сроки устранения неполадок и период отключения назвать в пресс-службе не смогли. Однако ремонтные работы уже стартовали.
«Специалисты Водоканала переключили насосное оборудование на резервное питание, и сейчас идет постепенное заполнение водопроводных сетей для выхода в рабочий режим», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Судя по сообщениям жителей, под отключение попали дома по адресам:
ул. Товарищеская, 34;
ул. Красной Позиции, 39;
ул. Шмидта, 37;
ул. Большая Красная;
ул. Муштари;
ул. Гоголя;
ул. Горького;
ул. Рабочей молодежи;
ул. Масгута Латыпова;
ул. Калинина;
ул. Ершова;
ул. Галактионова, 6;
ул. Чехова;
ул. Волкова, 77.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Водоканала», воду уже включили. Водоснабжение было восстановлено в 9:07 мск.
«На данный момент насосы вошли в рабочий режим, водоснабжение в полном объеме восстановлено», — ответили в пресс-службе.