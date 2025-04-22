Открытых районов нет: по всей Беларуси в лесах запреты или ограничения

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Запреты на посещение лесных массивов введены в трех районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, в двух районах Брестской области — Барановичском и Ляховичском — в настоящее время действуют четвертый класс пожарной опасности и запреты на посещение лесных угодий. Аналогичная ситуация сложилась в Хойникском районе Гомельской области, где из-за пожароопасной обстановки запрещено ходить в леса.
В остальных регионах страны зафиксирован третий класс пожарной опасности, в связи с эти введены ограничения на посещение лесов. То есть полностью открытых районов в Беларуси сейчас нет.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть оперативно сняты на фоне изменения погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
Синоптики и спасатели предупреждают
Во вторник в Беларуси установится переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и прогремят грозы с порывами ветра до 14 м/с. Вместе с тем воздух прогреется до +23…+29°С.
При этом в МЧС предупреждают, что грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.