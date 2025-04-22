«Газпром нефть» обеспечила топливом медицинский транспорт для помощи детям в Омской области

Компания «Газпром нефть» предоставила более 25 тысяч литров топлива Омской областной детской клинической больнице для оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах региона.
Благодаря поддержке компании в прошлом году врачи смогли оказать медицинскую помощь около 16 тысячам детей. Мобильные бригады медиков провели профилактические осмотры, более 230 детей были доставлены в лечебные учреждения для дополнительного обследования и лечения, а в 87 случаях была оказана экстренная помощь.
Сотрудничество между «Газпром нефтью» и областной больницей продолжается с 2022 года. За это время медицинское учреждение получило более 50 тысяч литров топлива. Поставки осуществляются силами «Газпромнефть-Региональные продажи» непосредственно с Омского НПЗ.
«Выезды к пациентам — это наша повседневная работа. Благодаря стабильной заправке транспорта мы можем своевременно оказывать помощь тем, кто особенно нуждается в медицинской помощи», — отметил главный врач больницы Олег Горбунов.
По словам генерального директора ОНПЗ Олега Белявского, высококачественное топливо, производимое Омским НПЗ, обеспечивает оперативность выезда медиков и бесперебойную работу медицинского персонала в отдаленных районах области.
«Наша поддержка позволяет гарантировать бесперебойную работу медицинского персонала, который ежедневно помогает детям в самых отдаленных районах Омской области», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Высококачественное моторное топливо, произведенное на Омском НПЗ, обеспечивает стабильную работу выездных бригад и продлевает срок службы моторных агрегатов карет скорой помощи. Это позволяет более качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь даже в отдаленных селах.