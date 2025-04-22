«Газпром нефть» обеспечила топливом медицинский транспорт для помощи детям в Омской области

Благодаря поддержке компании в прошлом году врачи смогли оказать медицинскую помощь около 16 тысячам детей. Мобильные бригады медиков провели профилактические осмотры, более 230 детей были доставлены в лечебные учреждения для дополнительного обследования и лечения, а в 87 случаях была оказана экстренная помощь.