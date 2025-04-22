После возбуждения уголовного дела житель Перми выплатил на содержание двоих детей более миллиона рублей

В отделении судебных приставов по взысканию штрафов по г. Перми № 2 ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с отца алиментов на содержание двух сыновей 2010 и 2014 года рождения. Мужчина длительное время уклонялся от возложенных на него судом обязательств, в результате накопилось более 1 млн 255 тысяч рублей задолженности.
Меры принудительного исполнения, такие как ограничение должника в праве выезда за пределы России и арест счетов, положительного результата не принесли. Тогда в соответствии с законодательством в отношении неплательщика судебным приставом был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В результате рассмотрения дела судом алиментщику было назначено 40 часов обязательных работ, но и после этого он не осознал всю серьезность положения.
Наказание должник не отбыл, мер к погашению крупной задолженности по-прежнему не принимал, в связи с чем судебный пристав подал рапорт об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. Судя по всему, перспектива уголовного наказания и как следствие — судимости не на шутку встревожили мужчину. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму и выплатил долг по алиментам.