После возбуждения уголовного дела житель Перми выплатил на содержание двоих детей более миллиона рублей

Меры принудительного исполнения, такие как ограничение должника в праве выезда за пределы России и арест счетов, положительного результата не принесли. Тогда в соответствии с законодательством в отношении неплательщика судебным приставом был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В результате рассмотрения дела судом алиментщику было назначено 40 часов обязательных работ, но и после этого он не осознал всю серьезность положения.