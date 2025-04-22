Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы могут сдать старую мелочь для создания народного памятника на Поклонной горе в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярского края и все желающие могут сдать старые монеты и охолощенные гильзы, сплав из которых пойдёт на создание народного памятника на Поклонной горе в Москве.

Источник: РИА "Новости"

В региональном отделении НФ в Красноярске на ул. Ленина, 49 установлена специальная ёмкость — гильза от артиллерийского снаряда. Сплав из собранных монет и гильз станет частью монумента «Живая память благодарных поколений». В год 80-летия Победы скульптуру в виде солдатского письма установят в Москве на Поклонной горе, рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Идея создания скульптуры принадлежит паралимпийцу, белорусскому общественному деятелю Алексею Талаю. Наш памятник станет уже третьим. Первых два уже установлены в Минске и Брестской крепости. Народный фронт присоединился к акции. Сбор ведется во всех регионах страны.

Для сплава нужна мелочь, вышедшая из оборота, лучше — советская, а также гильзы.
Приносить нужно в наш офис в Красноярске на ул. Ленина, 49 в будни с 09:00 до 18:00.