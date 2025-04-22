102-летний ветеран Анна Ковалева скончалась в Арзамасе

В сентября 1943 года Анна Ивановна добровольцем ушла на войну и в составе санитарной части прошла по Смоленской, Калининской, Брянской областям, победу встретила под Кенигсбергом в звании лейтенанта медицинской службы. После войны она вернулась в Арзамас, работала на заводе «Коммаш» бухгалтером, затем, до 1998 года, — на строчевышивальном объединении.