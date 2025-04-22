В Башкирии опубликовали график работы медучреждений в майские праздники.

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медучреждений в период майских праздников.
Так, все поликлиники республики будут работать 2, 3, 8, 10 мая по графику субботы, то есть с 8 до 17 часов с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.
1 и 9 мая — по графику праздничного дня — с 8 до 17 часов с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.
1, 2, 3, 8, 9, 10-го числа также можно будет пройти диспансеризацию и профосмотры.
Женские консультации будут работать 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. В эти же дни беременные женщины смогут пройти УЗИ-скрининг.
Биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга будут принимать с 1 по 11 мая 2025 года по адресу: Уфа, ул. Чернышевского, 41.
Неотложную стоматологическую помощь окажут с 8 до 16 часов 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая.
Все праздничные и выходные дни продолжится выписка лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению по рецептам врачей как в поликлинике, так и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций «Башфармации».