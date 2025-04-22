В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля

В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 22 по 28 апреля. Он действует на территории всей территории лесного фонда региона.