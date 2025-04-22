Причиной смерти Зураба Церетели стала остановка сердца

Зураб Церетели работал в области монументального искусства с конца 1960-х годов. Является создателем более трех десятков скульптур и монументально-декоративных произведений. В частности, выступил автором памятника Петру Первому и мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, участвовал в разработке оформления гостиничного комплекса «Ялта-Интурист». Его скульптуры находятся во многих странах мира, в том числе в Бразилии, Великобритании, США, Франции и Японии.