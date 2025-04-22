Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.
«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
«Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет», — уточнили в сообщении.
При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через «Почту России», получат деньги за май в привычные для себя даты.