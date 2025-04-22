Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май

«Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет», — уточнили в сообщении.