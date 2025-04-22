«Бокс на Волге» организуют в Самаре во Дворце спорта им. Высоцкого 25 апреля

На ринге сойдутся Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов и Райделл Букер (США), Сергей Сергеев и Улисес Сиерра (США), Игорь Свиридченков и Райн Пино (США). Это будут бои в категориях свыше 91 килограмма, а также в 75 и 70 килограммов соответственно.