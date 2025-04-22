«Бокс на Волге» организуют в Самаре во Дворце спорта им. Высоцкого 25 апреля

Турнир начнется в пятницу вечером в 21:00 (6+). Об этом рассказала пресс-служба Минспорта губернии.
На ринге сойдутся Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов и Райделл Букер (США), Сергей Сергеев и Улисес Сиерра (США), Игорь Свиридченков и Райн Пино (США). Это будут бои в категориях свыше 91 килограмма, а также в 75 и 70 килограммов соответственно.
Плюс присоединятся другие боксеры из России, Узбекистана и Танзании. Вход свободный при наличии мест.
Недавно писали, что в Самаре 26 апреля состоится Кубок Поволжья по кудо (6+).
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