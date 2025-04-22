Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бокс на Волге» организуют в Самаре во Дворце спорта им. Высоцкого 25 апреля

Турнир начнется в пятницу вечером в 21:00. К нему присоединятся бойцы из России, США, Узбекистана и Танзании.

Турнир начнется в пятницу вечером в 21:00 (6+). Об этом рассказала пресс-служба Минспорта губернии.

На ринге сойдутся Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов и Райделл Букер (США), Сергей Сергеев и Улисес Сиерра (США), Игорь Свиридченков и Райн Пино (США). Это будут бои в категориях свыше 91 килограмма, а также в 75 и 70 килограммов соответственно.

Плюс присоединятся другие боксеры из России, Узбекистана и Танзании. Вход свободный при наличии мест.

Недавно писали, что в Самаре 26 апреля состоится Кубок Поволжья по кудо (6+).

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!