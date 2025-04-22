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Боец Владимир Семидельский из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Мужчину проводят в последний путь 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Владимир Семидельский из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Мужчина пал во время выполнения боевых задач 7 февраля 2025 года. Прощание с героем пройдет 24 апреля в ритуальном зале, — сказано в сообщении администрации.

Защитника Отечества не стало в возрасте 47 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец шестерых детей из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне СВО.