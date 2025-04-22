Почему важно соблюдать сроки поверки счетчика газа

Все зависит от индивидуальной ситуации. Если установлено несколько единиц газового оборудования и через прибор учета проходит большой объем газа, лучше счетчик заменить. Как показывает практика, бывают случаи, когда после поверки в скором времени прибор выходит из строя. Получается, что деньги на поверку потрачены, а все равно нужно приобретать новый прибор. Если же газ используют только для приготовления пищи и расход его небольшой, можно прибор поверить, а не заменять на новый.