Почему важно соблюдать сроки поверки счетчика газа

Что такое поверка.
— Поверка определяет исправность работы прибора учета газа, подтверждает правильность проводимых им измерений и подтверждает достоверность его показаний, — поясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов. — Первичную поверку проводят на заводе-изготовителе, а очередную — когда у прибора заканчивается межповерочный интервал. Бывают и внеочередные поверки после ремонта прибора учета.
Когда и где поверять.
Поскольку интервалы между поверками у разных счетчиков газа могут быть разными (от 5 до 12 лет), самый надежный способ узнать, подошел срок поверки или нет — посмотреть, что написано в паспорте прибора учета или в квитанциях на оплату газоснабжения. Эта информация также дублируется в квитанциях в «Личном кабинете» на сайте omskregiongaz.ru. Важно помнить, что поверять счетчик надо до окончания межповерочного интервала и по закону организация поверки — обязанность абонента.
Самостоятельно снимать и устанавливать счетчик нельзя. Для этого надо обратиться в газораспределительную организацию, с которой заключен договор на техобслуживание газового оборудования, затем отвезти счетчик на поверку в центр стандартизации и метрологии или другие аккредитованные организации. Результаты очередной поверки занесут в информационную систему «Аршин». Если счетчик не пройдет поверку, придется приобрести новый.
Поверить или заменить?
Все зависит от индивидуальной ситуации. Если установлено несколько единиц газового оборудования и через прибор учета проходит большой объем газа, лучше счетчик заменить. Как показывает практика, бывают случаи, когда после поверки в скором времени прибор выходит из строя. Получается, что деньги на поверку потрачены, а все равно нужно приобретать новый прибор. Если же газ используют только для приготовления пищи и расход его небольшой, можно прибор поверить, а не заменять на новый.
Куда обращаться за опломбировкой.
Показания счетчика принимают к учету, если он исправен, срок поверки не наступил и на приборе есть номерная пломба поставщика газа. Для установки пломбы нужно обращаться в «Газпром межрегионгаз Омск». В течение 5 рабочих дней специалисты опломбируют счетчик. Первичная установка номерной пломбы проводится бесплатно. Повторная опломбировка, в том числе после замены или ремонта счетчика, платная.
Как начисляют за период поверки.
Все зависит от того, когда была проведена поверка. Если до окончания межповерочного интервала, начисления за газ в течение трех месяцев будут идти по среднему, а потом по нормативу потребления. Если поверка происходит после окончания межповерочного интервала, то начисления будут идти только по нормативу со дня наступления срока очередной поверки. Это ощутимо больше, чем по среднему или по фактическому расходу. Поэтому поверять прибор учета газа нужно вовремя.
НА ЗАМЕТКУ.
Передавайте показания счетчика с 11 по 19 число текущего месяца: на сайте omskregiongaz.ru через сервис «Передача показаний» (без регистрации) или «Личный кабинет» (после регистрации); в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; сообщением на номер 8−930−036−79−09 в формате: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, а YYYY — целая часть показаний счетчика; круглосуточно по телефону 8 (3812) 40−72−20 (доб. 1, через автоинформатора).