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Захарова назвала Церетели «настоящим народным дипломатом»

Скульптор Зураб Церетели был «настоящим народным дипломатом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По ее словам, Церетели «не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества». «Настоящий народный дипломат», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Церетели «будет жить не только в наших сердцах, но и в своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал».

Она выразила соболезнования родным и близким. «Молимся за упокой его души в эти пасхальные дни», — написала Захарова.

Художник-монументалист, живописец, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер 22 апреля. Ему был 91 год. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, официальную информацию о похоронах сообщат позднее.