Захарова назвала Церетели «настоящим народным дипломатом»

Церетели «будет жить не только в наших сердцах, но и в своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал».