Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов «на удачу» и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
«Ольга из Вологодской области выиграла 10 990 311 рублей — суперприз онлайн-лотереи “4×4”. Накануне выигрыша Ольга заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать: — Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — рассказали в компании историю выигрыша.
Победительница вспоминает, что в тот день пришла домой, «поставила числа и легла спать». «В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел», — рассказывает она.
Ольга рассказала, что и раньше участвовала в лотереях и ее самым крупным выигрышем были 750 тысяч рублей.
Выигрыш счастливица планирует потратить на помощь дочери с покупкой квартиры.