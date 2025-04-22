Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи

Жительница Вологодской области выиграла миллионы в лотерею, собирая усы котов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов «на удачу» и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.

«Ольга из Вологодской области выиграла 10 990 311 рублей — суперприз онлайн-лотереи “4×4”. Накануне выигрыша Ольга заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать: — Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — рассказали в компании историю выигрыша.

Победительница вспоминает, что в тот день пришла домой, «поставила числа и легла спать». «В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел», — рассказывает она.

Ольга рассказала, что и раньше участвовала в лотереях и ее самым крупным выигрышем были 750 тысяч рублей.

Выигрыш счастливица планирует потратить на помощь дочери с покупкой квартиры.