Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи

Победительница вспоминает, что в тот день пришла домой, «поставила числа и легла спать». «В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел», — рассказывает она.