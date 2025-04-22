Демешин запускает новый этап заботы о жителях в Хабаровском крае

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин продолжает последовательно усиливать линию защиты интересов жителей региона, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава края дал ряд новых поручений по важнейшим направлениям социального блока, которые стали результатом системной работы с населением и анализа текущих проблем.
— Эти вопросы копились годами и до сих пор не нашли полноценного решения, — отметил губернатор. — Поэтому мы идем через конкретные решения, только так можно исправить ситуацию.
Особое внимание Дмитрий Демешин уделил теме обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
— Это направление, к сожалению, у нас просажено. Численность детей-сирот, получивших право на обеспечение жилыми помещениями, ежегодно растет. Только за последние два года их стало больше на 427 человек, — подчеркнул губернатор.
В крае этим вопросом занимаются сразу четыре ведомства: министерство социальной защиты, министерство ЖКХ, строительный блок и министерство имущества. В 2024 году жилье получили 304 человека. Из них 167 — квартиры на территории края, еще 137 получили выплаты по мировым соглашениям без обязательств приобретать жилье в регионе.
Губернатор поручил вице-губернатору Артему Мельникову выработать предложения по повышению эффективности этой работы.
— Основное направление — не раздача денег, а предоставление сиротам квартир здесь, чтобы они жили и трудились в родном крае, — сказал Демешин. — Также ужесточить контроль за сохранением тех квартир, которые были закреплены за детьми в момент потери попечения. Срок — до 2 июня 2025 года.
Следующее поручение касается поддержки многодетных семей и матерей-одиночек.
— Есть предложение возродить работу молочных кухонь. Начнем с беременных женщин и детей до трёх лет из малообеспеченных семей, — рассказал Дмитрий Демешин. — Разработаем программу сначала для социально уязвимых категорий, а со временем расширим.
Артему Мельникову поручено совместно с главами муниципалитетов края проработать организацию такой системы.
Кроме того, губернатор поставил задачу министерству сельского хозяйства и продовольствия, министерству экономики и АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» подготовить предложения по созданию замкнутых животноводческих ферм.
— Сбыт через молочные кухни мы обеспечим за счет бюджета. Но нам важно, чтобы продукция поступала от наших местных производителей, — акцентировал внимание Демешин.
Эти решения стали продолжением проведенного ранее аудита мер социальной поддержки, обсуждений с жителями и обращения к реальным запросам людей. Губернатор на деле доказывает, что слышит и реагирует на просьбы граждан.