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Демешин запускает новый этап заботы о жителях в Хабаровском крае

Губернатор поручил ускорить расселение сирот, вернуть молочные кухни и поддержать фермеров.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин продолжает последовательно усиливать линию защиты интересов жителей региона, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава края дал ряд новых поручений по важнейшим направлениям социального блока, которые стали результатом системной работы с населением и анализа текущих проблем.

— Эти вопросы копились годами и до сих пор не нашли полноценного решения, — отметил губернатор. — Поэтому мы идем через конкретные решения, только так можно исправить ситуацию.

Особое внимание Дмитрий Демешин уделил теме обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Это направление, к сожалению, у нас просажено. Численность детей-сирот, получивших право на обеспечение жилыми помещениями, ежегодно растет. Только за последние два года их стало больше на 427 человек, — подчеркнул губернатор.

В крае этим вопросом занимаются сразу четыре ведомства: министерство социальной защиты, министерство ЖКХ, строительный блок и министерство имущества. В 2024 году жилье получили 304 человека. Из них 167 — квартиры на территории края, еще 137 получили выплаты по мировым соглашениям без обязательств приобретать жилье в регионе.

Губернатор поручил вице-губернатору Артему Мельникову выработать предложения по повышению эффективности этой работы.

— Основное направление — не раздача денег, а предоставление сиротам квартир здесь, чтобы они жили и трудились в родном крае, — сказал Демешин. — Также ужесточить контроль за сохранением тех квартир, которые были закреплены за детьми в момент потери попечения. Срок — до 2 июня 2025 года.

Следующее поручение касается поддержки многодетных семей и матерей-одиночек.

— Есть предложение возродить работу молочных кухонь. Начнем с беременных женщин и детей до трёх лет из малообеспеченных семей, — рассказал Дмитрий Демешин. — Разработаем программу сначала для социально уязвимых категорий, а со временем расширим.

Артему Мельникову поручено совместно с главами муниципалитетов края проработать организацию такой системы.

Кроме того, губернатор поставил задачу министерству сельского хозяйства и продовольствия, министерству экономики и АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» подготовить предложения по созданию замкнутых животноводческих ферм.

— Сбыт через молочные кухни мы обеспечим за счет бюджета. Но нам важно, чтобы продукция поступала от наших местных производителей, — акцентировал внимание Демешин.

Эти решения стали продолжением проведенного ранее аудита мер социальной поддержки, обсуждений с жителями и обращения к реальным запросам людей. Губернатор на деле доказывает, что слышит и реагирует на просьбы граждан.