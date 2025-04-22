Демешин запускает новый этап заботы о жителях в Хабаровском крае

— Основное направление — не раздача денег, а предоставление сиротам квартир здесь, чтобы они жили и трудились в родном крае, — сказал Демешин. — Также ужесточить контроль за сохранением тех квартир, которые были закреплены за детьми в момент потери попечения. Срок — до 2 июня 2025 года.