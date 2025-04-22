Современное деловое пространство появится у станции метро «Кунцевская» по программе КРТ

«Современное деловое пространство создадут на западе столицы по программе КРТ. Оно появится в рамках реорганизации участка площадью 3,16 га. Инвестиции в проект составят 35,7 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект — 1,2 млрд руб. Благодаря реализации проекта в Кунцево появится свыше 2,3 тыс. рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Уточняется, что площадка расположена вблизи станции метро «Кунцевская» в районе со сложившейся общественной и социальной инфраструктурой.
Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, по проекту на участке по адресу: ул. Молдавская, вл. 3−5 предусмотрено строительство административно-делового комплекса площадью 81 тыс. кв. м. «Внутри планируется разместить магазины, кафе, рестораны, отделения банков, фитнес-центры, аптеки, а также офисные помещения. Территорию благоустроят и проложат дороги», — отметил он.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.