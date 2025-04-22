Тематическую электричку пустят из Самары в Замок Гарибальди с 26 апреля

Отдыхающих ждет прогулка по окрестностям, фотографирование, приобретение сувениров, посещение кафе (за отдельную стоимость). В обратном направление автобус будет выезжать в 14:30, а электропоезд из Тольятти — в 16:12. В Самаре путешественники будут в 18:22.