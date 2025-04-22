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Тематическую электричку пустят из Самары в Замок Гарибальди с 26 апреля

Самарцам предлагают отправиться на электропоезде и автобусе в путешествие в средневековье.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Самары предлагают отправиться в путешествие в средневековье на тематическом поезде. Он будет ходить по маршруту Самара — Тольятти — Хрящовка, Замок Гарибальди. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

«Планируется, что тематический поезд будет курсировать еженедельно при соответствующем спросе. Первая поездка состоится уже 26 апреля», — рассказали в пресс-службе.

Электропоезд доставит пассажиров от самарского ж/д вокзала (отправление в 10:02) до Тольятти (прибытие 12:16). Далее автобус с экскурсоводом в 12:30 отправится в с. Хрящовка к Замку Гарибальди (прибытие 13:40).

Отдыхающих ждет прогулка по окрестностям, фотографирование, приобретение сувениров, посещение кафе (за отдельную стоимость). В обратном направление автобус будет выезжать в 14:30, а электропоезд из Тольятти — в 16:12. В Самаре путешественники будут в 18:22.

Общее время маршрута — 8 часов 20 минут. Стоимость поездки 1100 рублей плюс проезд от станции назначения. Записаться можно по телефону: 8 929 70 800 80.