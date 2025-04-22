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В Челябинской области зарплаты в сфере образования и науки оказались ниже среднего

В Челябинске самые высокооплачиваемые работники получают по 122 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Самые высокооплачиваемые специалисты в Челябинской области — менеджеры среднего и высшего звена. Медианная зарплата, которую им предлагают при приеме на работу, составляет 122 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

На втором месте по уровню возможных зарплат — представители автомобильного бизнеса. Им работодатели обещают платить более 100 тыс. рублей ежемесячно.

Третье место у экспертов по стратегии, инвестициям и консалтингу. Им сулят по 94,1 тыс. рублей в месяц.

Медианная зарплата, которую предлагали в целом по региону в конце марта-начале апреля — 60,6 тыс. рублей.

Ниже этого уровня — зарплаты, которые обещают административному персоналу, специалистам из сферы науки и образования, работникам розничной торговли. Для преподавателя медианная зарплата — 45,8 тыс. рублей, для продавца — 45 тыс. рублей.