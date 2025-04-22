В Самаре будет ходить по привычной трассе автобусный маршрут № 66

В областной столице рейсы автобуса № 66 будут ходить в привычном для жителей режиме. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Стало известно, что теперь автобус не будет заезжать на Кряж и Озерный, а будет идти прямо по Уральской, затрагивая остановочные пункты «Улица Уральская» и «Улица Омская».
В ведомстве объяснили, что маршрут вернули на прежний путь в связи с тем, что на Кряж и Озерный заезжать необходимости нет. В 2024 году до этих пунктов запустили маршрут № 86.
Ранее мы писали о том, что в Самаре временно перекроют улицу Вилоновскую. Там проводят ремонт.
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