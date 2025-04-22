Умер художник Зураб Церетели, подаривший Беларуси скульптуру Георгия Победоносца

Умер известный художник и скульптор Зураб Церетели, который подарил Беларуси скульптуру Георгия Победоносца, сообщает РИА Новости.
Так, 22 апреля искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что президент Российской Академии художеств Зураб Церетели скончался на 92 году жизни.
Зураб Церетели родился в 1934 году в Тифлисе, за десятилетия творческой карьеры им были созданы более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства, в том числе, фрески, мозаики, панно и т.д. Кроме России именитый автор множества ярких и не всегда однозначных работ оставил свой след и в Беларуси. Также его скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Грузии, Испании, Италии, Литве, США, Франции, Японии.
В 2006 году Церетели прилетал на частном самолете на открытие первой персональной выставки в Минске. Выставка проходила в Национальном художественном музее Беларуси. Тогда огромные бронзовые скульптуры были еще установлены на крыльце музея, также были показаны живописные полотна Церетели. Впервые ради минской выставки покинула стены московской галереи, любимая работа живописца — «Памяти Модильяни». Были представлены в экспозиции в виде моделей его самые знаменитые скульптуры: Георгий Победоносец, который установлен в Нью-Йорке возле здания ООН, Петр Первый, украшающий Москву, его работы, посвященные Колумбу, «Рождение нового человека» и «Рождение нового света». После выставки в дар Беларуси знаменитым мастером была передана скульптурная композиция «Георгий Победоносец».
Еще одну работу Церетели можно увидеть в Бресте. Так, в 1980 годах прошлого века в мастерской Церетели под его личным руководством был создан фонтан, который установили в городе над Бугом. А в 2016-м уникальный фонтан-скульптуры отреставрировали, вернув элементы, поврежденные вандалами. Фонтан Церетели в Бресте представляет собой шар, символизирующий Землю, на нем — голуби — символы мира и спокойствия.
В 2024 году в московской Галерее Зураба Церетели проходила выставка российских и белорусских художников, где были собраны 40 картин ведущих художников двух стран, работающих в самых разных стилях и жанрах: живопись, графика, фотография. Она открыла ряд мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России.
В январе 2024-го с 90-летним юбилеем Зураба Церетели поздравлял президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда белорусский лидер отмечал природный талант и неустанный труд художника, которые позволяли ему создавать уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством. Лукашенко обращал внимание и на то, что опыт и плодотворная многогранная деятельность Церетели способствовали укреплению культурных связей Беларуси и России.
Еще белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска: «С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах».
А здесь мы писали, что Папа римский Франциск целовал руку белоруски с поразительной судьбой и получил уникальный подарок от белоруса — ликвидатора аварии на ЧАЭС.
Есть мнение, что экс-посол Ватикана в Беларуси может претендовать на папский престол.