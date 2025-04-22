Умер художник Зураб Церетели, подаривший Беларуси скульптуру Георгия Победоносца

В 2006 году Церетели прилетал на частном самолете на открытие первой персональной выставки в Минске. Выставка проходила в Национальном художественном музее Беларуси. Тогда огромные бронзовые скульптуры были еще установлены на крыльце музея, также были показаны живописные полотна Церетели. Впервые ради минской выставки покинула стены московской галереи, любимая работа живописца — «Памяти Модильяни». Были представлены в экспозиции в виде моделей его самые знаменитые скульптуры: Георгий Победоносец, который установлен в Нью-Йорке возле здания ООН, Петр Первый, украшающий Москву, его работы, посвященные Колумбу, «Рождение нового человека» и «Рождение нового света». После выставки в дар Беларуси знаменитым мастером была передана скульптурная композиция «Георгий Победоносец».