В Самарской области главбухи получают больше, чем в среднем по России

В честь Дня главного бухгалтера hh.ru исследовал спрос на этих специалистов и их зарплаты. Спрос на бухгалтеров в целом по России снизился на 9%, до 74 тысяч вакансий.
Однако спрос на главных бухгалтеров вырос на 10%, до 2,8 тысяч вакансий. Средняя зарплата бухгалтера составила 70,1 тысячи рублей, что на 19% больше, чем в начале 2024 года.
Зарплата главных бухгалтеров увеличилась на 20%, до 100,4 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в Магаданской области — около 300 тысяч рублей, но это единичные вакансии.
Следующие регионы — Москва, Сахалинская и Псковская области — предлагают 150 тысяч рублей. В Самарской области средняя зарплата главбуха — 90 тысяч рублей.
А наименьшие зарплаты в Карачаево-Черкесской Республике (55 тысяч рублей), Дагестане (57,5 тысяч рублей) и Новгородской области (60 тысяч рублей).
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