В Минске отключат холодную воду — список адресов

Отключение продлится с 23:00 24 апреля до 06:00 25 апреля по следующим адресам:
- проспект Независимости, 121, 121а, 123/2, 123/3, 137/2, 151/2;
- улица Калиновского, 74/2.
Кроме того, в районе, ограниченном улицами Филимонова, Калиновского, Кедышко, Независимости, Жасминовой и Туровского — П. Мстиславца, возможно временное ухудшение качества воды.
Жителей просят заранее сделать запас воды и учитывать возможные неудобства.
Что касается отключения горячей воды, то оно стартует в Минске с 14 мая. Нормативный срок составляет 13 суток, однако в 2023 году средняя продолжительность отключений была меньше — 10,3 дня. Полный список адресов можно найти здесь.
В Гродно плановые отключения начнутся с 21 мая.