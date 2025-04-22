В Узбекистане создадут электронную очередь и списки для паломников: теперь хадж и умра — через официальный портал

В последние годы в Узбекистане участились случаи мошенничества, связанных с выездом на хадж и умру. Схема типична: частные предприниматели без лицензий и разрешений обещают «быструю» отправку в паломничество. В результате — люди оказываются в Саудовской Аравии без сопровождения, без жилья, без надлежащих условий и без выполнения ритуалов.