В Узбекистане создадут электронную очередь и списки для паломников: теперь хадж и умра — через официальный портал

Что изменится?
На новом портале будет формироваться единая электронная очередь для выезжающих на хадж, вестись электронный список паломников, отправляющихся на умру. Также, возможно, здесь будет доступно официальное бронирование, отслеживание статуса заявок, оповещения и актуальная информация о поездке.
В результате все этапы — от подачи заявки до выезда — будут находиться под государственным контролем, что исключит посредников и теневые схемы.
Зачем это нужно?
В последние годы в Узбекистане участились случаи мошенничества, связанных с выездом на хадж и умру. Схема типична: частные предприниматели без лицензий и разрешений обещают «быструю» отправку в паломничество. В результате — люди оказываются в Саудовской Аравии без сопровождения, без жилья, без надлежащих условий и без выполнения ритуалов.
Многие паломники, особенно пожилые, становятся жертвами обмана, теряют деньги, здоровье и возможность исполнить религиозный долг.
Внедрение цифровой платформы должно не только повысить прозрачность, но и укрепить доверие людей к государственным структурам. Это также облегчит доступ к услуге, избавив граждан от необходимости лично посещать различные инстанции. Теперь путь к хаджу и умре станет понятнее, прозрачнее и безопаснее.