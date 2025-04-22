Ракова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в московских колледжах

«В образовании и социальной сфере количество бюджетных мест за те же три года выросло в десять раз. В здравоохранении — почти в пять раз, в том числе на 70% в 2024/2025 учебном году. По специальности “Сестринское дело” добавлено больше тысячи мест», — отметила вице-мэр.