Ракова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в московских колледжах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Количество бюджетных мест в колледжах Москвы за последние три года было увеличено почти по всем направлениям, в частности, для подготовки специалистов в сфере промышленности, строительства и транспорта, IT, образования и здравоохранения, креативных индустрий, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Москва — крупнейший и наиболее диверсифицированный рынок труда в России, в экономике города занято более 8 миллионов человек. И практически во всех отраслях наблюдается кадровый дефицит, в первую очередь — специалистов среднего звена. Поэтому мы увеличиваем бюджетные места по всем направлениям, учитывая при этом три аспекта — интерес абитуриентов, актуальный запрос рынка и среднесрочный прогноз развития рынка труда», — рассказала Ракова.
По ее словам, за последние три года количество бюджетных мест в колледжах, которые готовят специалистов для промышленности, выросло на 40%, строительства и транспорта — на 9%. В сфере IT прием увеличен в 2,5 раза — до 6 тысяч мест в 2025 году.
«В образовании и социальной сфере количество бюджетных мест за те же три года выросло в десять раз. В здравоохранении — почти в пять раз, в том числе на 70% в 2024/2025 учебном году. По специальности “Сестринское дело” добавлено больше тысячи мест», — отметила вице-мэр.
Заммэра уточнила, что в креативных индустриях прием увеличен в 5,5 раза — до 6 тысяч мест, по самым востребованным специальностям «Кино- и телепроизводство» запланирован рост бюджетных мест почти в два раза, «Графический дизайнер» — на 70%, «Дизайн» — на 60%.
«В отрасли “Гостеприимство” бюджетные места увеличились до 4,3 тысячи мест, в том числе по самым популярным специальностям “Туризм и гостеприимство” — на 65%, “Поварское и кондитерское дело” — на 50%», — добавила Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.