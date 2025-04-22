Киберпреступнили обокрали омичку на 425 тысяч рублей, обманув ее 11-летнего сына

11-летнему омичу поступил звонок от якобы замдиректора школы. Женщина сообщила, что ученикам и родителям пора актуализировать доступ к сайту «Госуслуги». Ребенок назвал код из смс. Так была запущена обманная схема. В итоге, по данным УМВД региона, семья потеряла 425 тысяч рублей.
«Мальчику поступил еще один звонок, собеседником оказался якобы сотрудник портала, который сообщил тревожную новость: в учетных записях обнаружены подозрительные действия, а чтобы спасти деньги мамы, необходимо выполнить все указания работника банка», — говорится в сообщении.
Испугавшись последствий взлома аккаунта, школьник сообщил незнакомцам еще один смс-код. Невольно мальчик дал преступникам доступ к банковским счетам своей мамы, так как пользовался ее сим-картой.
Позже женщина обнаружила в приложении оформленную на свое имя кредитку. С нее успели перевести 350 тысяч рублей на неизвестный счет. Списали и личные сбережения омички — 75 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».