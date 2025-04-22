Определен возраст древнего кинжала, найденного в Тюменской области

«Кинжал из Тюменской области демонстрирует, как трансформировались три с половиной тысячи лет назад взгляды на быков у жителей Сибири — из священных животных быки становятся жертвенными. Он помогает нам проследить подвижки в религиозном сознании жителей Евразии второго тысячелетия до нашей эры. Фактически до сих пор был известен только один подобный кинжал, найденный в Горном Алтае 90 лет назад, но сохранился он гораздо хуже», — цитирует пресс-служба археолога.