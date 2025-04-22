Определен возраст древнего кинжала, найденного в Тюменской области

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) установили, что найденный ранее в Тюменской области древний кинжал был создан около 3,5 тыс. лет назад. Он относится к сейминско-турбинскому феномену — комплексу археологических памятников, который известен развитыми формами бронзового оружия, выполненного тонкостенным литьем, что стало технологическим рывком в металлообработке Северной Евразии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Кинжал бронзового века подсказал археологу из НГПУ, когда древние жители Сибири стали приносить в жертву быков.
«Бронзовый кинжал с зооморфным ажурным навершием, случайно найденный несколько лет назад в Ярковском районе Тюменской области, относится к сейминско-турбинскому культурному феномену и был создан около 3,5 тыс. лет назад. К таким выводам пришел ознакомившийся с этим артефактом профессор НГПУ Андрей Бородовский», — говорится в сообщении.
На лезвии кинжала, изготовленного примерно в XV-XIV веках до нашей эры, воспроизведен змеевидный орнамент, а навершие кинжала представляет собой изображение двух быков на привязи, в их носы продеты кольца для веревки. Облик животных с массивными дуговидными рогами позволяет археологам увидеть аналогии с изображениями быков на рельефах Древнего Шумера и на навершиях трубочек для обрядов ритуального питья пива, найденных в Майкопском кургане на Кавказе. Скобка над головами животных, по мнению ученого, символизирует всемирное древо. Такой компонент в изделиях сейминско-турбинского феномена встречается впервые.
«Кинжал из Тюменской области демонстрирует, как трансформировались три с половиной тысячи лет назад взгляды на быков у жителей Сибири — из священных животных быки становятся жертвенными. Он помогает нам проследить подвижки в религиозном сознании жителей Евразии второго тысячелетия до нашей эры. Фактически до сих пор был известен только один подобный кинжал, найденный в Горном Алтае 90 лет назад, но сохранился он гораздо хуже», — цитирует пресс-служба археолога.
О культурном феномене, к которому относится кинжал.
Сейминско-турбинский феномен уникален тем, что включает комплекс археологических памятников, разбросанных на огромной территории, но имеющих большое сходство. Почти все крупные могильники расположены в местах слияния крупных рек, на перекрёстках водных путей Восточной Европы и Западной Сибири. Во всех памятниках схожий металлический инвентарь, в основном оружие (вильчатые копья, кинжалы, топоры-кельты). Сейминско-турбинское оружие сделано по уникальной и передовой для той эпохи технологии тонкостенного литья.