В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ

«В зависимости от вуза и специальности выпускники могут поступить либо по внутренним экзаменам, либо сдав единый госэкзамен для участия в общем конкурсе. Как раз под этот трек уже с сентября этого года мы запустим отдельную программу в колледжах Москвы для подготовки к сдаче ЕГЭ», — рассказала Ракова.