В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отдельную программу для подготовки к сдаче ЕГЭ запустят в колледжах Москвы с сентября этого года, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, для многих колледж становится промежуточной ступенью для получения высшего образования.
«В зависимости от вуза и специальности выпускники могут поступить либо по внутренним экзаменам, либо сдав единый госэкзамен для участия в общем конкурсе. Как раз под этот трек уже с сентября этого года мы запустим отдельную программу в колледжах Москвы для подготовки к сдаче ЕГЭ», — рассказала Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.