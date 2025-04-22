Новый тест на микоплазменную пневмонию доступен в Нижнем Новгороде

Диагностический центр в Нижнем Новгороде внедрил тест на микоплазменную пневмонию. Диагностика проводится на основе анализа мазка из зева или мокроты. Об этом сообщил представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
— Также медики могут определить чувствительность возбудителя к семи антибиотикам, чтобы подобрать нужно лечение, — добавил Никонов.
В настоящее время наблюдается устойчивый рост заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране. Опасность этой патологии заключается в том, что ее симптомы часто схожи с проявлениями ОРВИ или обычной простуды. В действительности же болезнь протекает с иной клинической картиной: отсутствие лихорадки при удовлетворительном общем самочувствии, нарастающее ощущение тяжести в грудной клетке и изнуряющий кашель, доставляющий дискомфорт как днем, так и ночью.