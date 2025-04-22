Бездомных из Алматы массово вывозят в пригороды и бросают на произвол судьбы

В соцсетях распространяется видео, на котором несколько людей без определённого места жительства заявляют, что их насильно вывезли из Алматы в пригород и бросили на улице, передаёт BaigeNews.kz.
По словам самих бездомных, их задержали сотрудники полиции в центре Алматы — в районе улицы Байзакова, после чего на служебных автомобилях вывезли в город Конаев и оставили прямо у дороги.
«С Алмалинского района сюда привезли, бросили на улице, на дороге», — говорит один из мужчин на видео.
«С Алматы прибыл. Алмалинское РУВД. Человек 15 нас было», — подтверждает другой.
Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, многие из которых назвали действия полиции бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство.
В ответ на обвинения, в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что проводится служебная проверка по факту опубликованных кадров.
«Профилактические мероприятия, включая выявление лиц без определённого места жительства, проводятся на постоянной основе. Они осуществляются в сотрудничестве с социальными и медицинскими службами и строго в рамках действующего законодательства», — говорится в официальном комментарии.