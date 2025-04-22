В Иркутской области студенты разрабатывают адаптивную одежду для инвалидов

Обе организации среднего профессионального образования, участвующие в конкурсе, имеют серьезный опыт — более трех лет они активно занимаются волонтерской деятельностью. На этот раз перед студентами стоит сложная, но благородная задача: разработать модные и практичные вещи, которые решат проблему выбора одежды для людей с особыми потребностями.