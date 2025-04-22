В Иркутской области студенты разрабатывают адаптивную одежду для инвалидов

В Иркутской области будущие модельеры создают специальную одежду для людей с инвалидностью. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, учащиеся местных техникумов и колледжей включились в разработку функциональной одежды для маломобильных людей. Работа ведется в рамках IV Международного конкурса «На крыльях» (16+), организованного Госфондом «Защитники Отечества».
— Наши техникумы и колледжи участвуют в различных акциях, конкурсах, проектах, посвященных героям Великой Отечественной войны и героям СВО. Радостно, что подхватили новое направление, которое касается не только ветеранов, получивших ранения, но и других людей с ограниченными возможностями здоровья, — сказал министр образования Максим Парфенов.
Обе организации среднего профессионального образования, участвующие в конкурсе, имеют серьезный опыт — более трех лет они активно занимаются волонтерской деятельностью. На этот раз перед студентами стоит сложная, но благородная задача: разработать модные и практичные вещи, которые решат проблему выбора одежды для людей с особыми потребностями.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уровень безработицы снизился до рекордных 3,1% в Иркутской области в 2024 году.